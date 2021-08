Corriere Torino: “Con l’Atalanta si è già visto un Toro a trazione anteriore”

La pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al Toro

Contro l'Atalanta si è visto un Toro a trazione anteriore. I granata i granata sono stati i migliori in Serie A per tiri totali, occasioni da gol, dribbling tentati e passaggi chiave. Intanto la società è al lavoro per consegnare rinforzi a Juric: questione di tempo per Pobega, sulla trequarti il favorito resta Messias. In tal senso potrebbero aiutare i 7,5 milioni più 2,5 di bonus provenienti dalla cessione di Lyanco al Southampton