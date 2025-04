Corriere Torino: “Contro l’Udinese ha vinto il Toro di domani”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un approfondimento sulla vittoria del Toro contro l'Udinese nella 33^ giornata di Serie A. Un successo maturato per 2-0 che ha permesso ai granata di tornare alla vittoria casalinga e che porta le firme di Adams e Dembelé. Per lo scozzese si è trattato del decimo gol tra campionato e Coppa Italia, un bottino che gli consente di eguagliare un altro suo connazionale molto importante nella storia del Torino, ovvero Denis Law che realizzò 10 reti in granata nella stagione 1961/62. Il quotidiano però si concentra anche sull'impatto che hanno avuto i giovani del Toro ovvero Dembele classe 2004 che ha fatto un gol importante per chiudere la partita e anche su Perciun, trequartista classe 2006 che ieri ha esordito in Serie A mettendo un bel pallone che ha creato problemi alla difesa dell'Udinese e ha innescato il gol del compagno francese.