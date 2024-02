Corriere Torino: “De Biasi: ‘Questo Toro mi piace, e se la gioca con chiunque'”

Sulle pagine del quotidiano questa mattina Gianni De Biasi - ex allenatore del Torino - ha parlato del periodo che sta passando la squadra di Juric: "Nelle ultime 10 partite il trend è di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Un ruolino di marcia ottimo, che sarebbe diventato straordinario in caso di vittoria contro la Lazio. Peccato per il risultato avverso maturato giovedì, ma questo non può far dimenticare quello che di buono c’è stato, anche se è vero che qualche punto è stato lasciato per strada, e penso ai pareggi contro Salernitana e Sassuolo". Sui singoli poi l'ex allenatore granata ha detto: "Bellanova? Ha grande fisicità e dinamismo e sta migliorando partita dopo partita. Zapata nell’ultimo periodo ha ritrovato continuità realizzativa e questo è molto importante".