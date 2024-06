Corriere Torino: “De Biasi: ‘Vanoli ha le qualità per fare bene'”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Intervistato dal quotidiano, Gianni De Biasi - il primo allenatore del Torino dell’era Cairo - ha parlato del nuovo tecnico granata Paolo Vanoli: "Si tratta di un allenatore che ha fatto molto bene nelle due prime esperienze, in Russia e col Venezia. Si è meritato sul campo la possibilità di allenare in Serie A e avrà grandi motivazioni. Credo abbia le qualità per fare bene. Ha fatto moltissima esperienza partendo