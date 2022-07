Corriere Torino: “Denayer potenziale rinforzo decisivo per una difesa solida”

Nell'edizione odierna del Corriere Torino il focus va alla difesa. "Il Toro ha incassato tre gol (uno Berisha, due Milinkovic Savic) poi ha vinto 2-0 contro i cechi del Mlada, 3-0 contro i campioni di Turchia del Trabzonspor e 1-0 contro i campioni ciprioti dell'Apollon Limassol". In quattro amichevoli sono arrivate tre vittorie senza subire reti e questo è un buon segnale per il dopo Bremer. Juric ha provato anche soluzioni alternative come Adopo o N'Guessan, "due ragazzi che possono essere molto utili alla causa". Nel frattempo prosegue la ricerca di un centrale sul mercato, Denayer resta una pista calda. Sulla fascia invece arriva Lazaro, ex scommessa di Antonio Conte. La sua è "una carriera ancora a caccia di un’occasione" che necessita di "una piazza che sappia apprezzarlo sino in fondo". E proprio in questo senso il Torino rappresenta un'occasione.