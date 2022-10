Corriere Torino: “Derby della Mole, il tempo delle risposte”

"In città non si parla d’altro, che si sia sul tram piuttosto che alle macchinette del caffé, sul posto di lavoro o al circolo a giocare a carte" scrive il Corriere Torino nel giorno del derby. Il Toro sogna una vittoria nel derby che manca da 7 anni, sperando di affondare il colpo ai danni di una Juventus in crisi di gioco e di risultati. "Sulla bilancia il tifoso granata mette un po’ tutto, e non dimentica un attacco che non traduce in gol partite piene di assalti e sussulti. E una difesa insieme solida e fragile, perché concede poco ma non si blinda mai davvero". I granata ritroveranno il proprio passato, quel Gleison Bremer che ora è stato sostituito da un Perr Schuurs già idolo dei tifosi per quanto fatto vedere fin qui. Stasera alle 18 ci sarà la resa dei conti, nel giorno in cui 55 anni fa moriva la Farfalla Granata, Gigi Meroni.