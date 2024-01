Corriere Torino: “Djidji torna titolare, ora Juric sogna l’Europa”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un approfondimento su Koffi Djidji. Contro il Napoli per il difensore del Toro c'è stato l'esordio da titolare in questa annata che per lui è iniziata in ritardo a causa della doppia operazione per un'ernia che lo ha lasciato fermo ai box dall'estate. Per il tecnico granata Ivan Juric si tratta di un ottimo recupero perché le sue caratteristiche come la rapidità e la capacità di difendere con molti metri di campo alle spalle, lo rendono un difensore unico nella rosa del Torino. Per i granata adesso ci saranno più soluzioni in difesa e un mediano come Tameze, che fin qui è stato impiegato quasi esclusivamente nel reparto arretrato, potrà finalmente tornare ad agire sulla linea di centrocampo. In un momento in cui la classifica è molto corta con soli 6 punti che separano il quarto posto e il decimo, per il Toro sarà molto importante riuscire ad avere quante più scelte possibili.