Corriere Torino: “Dopo 4 mesi nel Toro si rivede Masina tra i titolari”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi dedica spazio anche al Toro trattando del ritorno in campo dal primo minuto di Adam Masina. Il difensore marocchino tornerà infatti in campo con una maglia da titolare dopo quattro mesi e per la prima volta nel 2025. L'ultima presenza del numero 5 dall'inizio risale infatti al 21 dicembre scorso quando il Torino perse in casa 0-2 contro il Bologna. Dovrà prendere il posto di Saul Coco che a Como nell'ultima partita era diffidato e ha preso un cartellino giallo. Contro l'Udinese lunedì, nel giorno di Pasquetta, al fianco di Maripan ci sarà così un ex della partita come Masina che occuperà il centro sinistra della retroguardia a quattro disegnata da mister Vanoli.