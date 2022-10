Corriere Torino, Dossena: “A Udine con coraggio. Pellegri ha potenzialità”

L'edizione torinese del Corriere della Sera questa mattina presenta un'intervista a Giuseppe Dossena, ex calciatore di Torino e Udinese che introduce i lettori alla sfida di domani tra queste due squadre. L'ex centrocampista, campione del mondo con l'Italia nel 1982, afferma: "Il Toro ha potenzialità ma deve tirarle fuori. Ha ottenuto qualcosa in meno di quello che meritava e i giocatori arrivati in estate sono buoni, possono garantire il salto di qualità". Su Pellegri il commento è: "Ha potenziale ma deve stare bene fisicamente per sfruttarlo, deve osare e avere coraggio". Dossena chiude dando un consiglio ai granata: "A Udine ci vuole coraggio. Se ci si difende e basta si rischia perché l'Udinese ha qualità in avanti, credo vedremo una partita tra due squadre che risponderanno colpo su colpo".