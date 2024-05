Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

"Toro sconfitto 3-0 a Bergamo ma chiude comunque al nono posto - scrive l'edizione odierna del Corriere, che poi continua - Granata in Europa se i viola vinceranno la Conference League. In difesa si salva Masina. Zapata, poche munizioni. In porta gioca Gemello: serata molto complicata."