Corriere Torino: “È super Sanabria, in Paraguay si carica per il Toro”

"La storia si ripete da un po’, come il remake di un film già visto. Cambiando maglia, passando da quella granata del Toro a quella biancorossa del Paraguay, Sanabria cambia anche pelle - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - A ottobre rifilò una doppietta al Venezuela. A novembre segnò un golazo in rovesciata (dalle sue parti si chiama chilena) all’Argentina. Non c’è due senza tre: dopo due settimane ai margini del Toro per un affaticamento muscolare, Tonny si è (ri)preso la scena con il Paraguay confezionando un assist per la rete decisiva di Alderete (1-0) contro il Cile di Maripan". E in conclusione: "Le statistiche del 29enne di San Lorenzo sono paradossali: addirittura 3 gol e 1 assist nelle ultime 4 uscite con il Paraguay, appena 2 gol e 1 assist in tutta la stagione con il Toro".