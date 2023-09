Corriere Torino: “Ecco Soppy, corsie laterali al completo”

"Una freccia in più per il Torino - scrive nell'edizione odierna il Corriere Torino - Il club granata ha accolto ieri mattina Brandon Soppy in prestito con diritto di riscatto". il quotidiano ricorda gli inizi della trattativa: "I primi contatti risalgono ad inizio agosto, con il Toro che da tempo aveva pensato al francese nato il 21 febbraio 2002 come alternativa a Raoul Bellanova sulla corsia di destra. Inizialmente si era parlato di uno scambio con Wilfried Singo, ma Brandon ha chiesto qualche giorno in più per valutare bene il suo futuro e nel frattempo l’ivoriano ha colto l’occasione Monaco. Ma il Toro era deciso a puntare su Soppy e non ha mollato la presa". Nel frattempo hanno firmato anche Sazonov e per ultimo Zapata.