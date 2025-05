Corriere Torino: “Elmas, Coco e il tifo granata”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo le parole di Elmas e Coco, che raccontano la loro esperienza in granata: "A Torino mi trovo benissimo, la città è bella: si vive e si mangia molto bene", racconta Eljif Elmas ai microfoni di Bettson Sport. "Tornare in Italia è stato molto bello, in Germania alle 18 chiude tutto e non si trova più nessuno in giro. Non posso dire nulla di negativo sul Lipsia come squadra, ma quel periodo è stato complicato. Del Toro mi ha colpito tutto, ho subito sentito il calore dei tifosi e questo è importantissimo". Saul Coco si accoda: "La passione del popolo granata mi ha stregato, ti fanno sentire l’importanza di vestire questa maglia. Il calcio italiano è molto diverso da quello spagnolo, ho scelto di venire qui perché è la culla dei difensori: so di poter migliorare. Di Torino mi piacciono molto il Monte dei Cappuccini e Superga". Sul giocatore più divertente non hanno dubbi: "È Maripan".