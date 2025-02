Corriere Torino: “Elmas, mani sul Toro”

L'edizione odierna del Corriere pone il focus su Elmas, che dopo aver esordito e trovato il gol in maglia granata contro il Bologna, si prepara alla sfida contro il Milan: "Dopo i 28 minuti più recupero in Emilia, il numero 11 del Toro ha messo altra benzina nel serbatoio per provare a raddoppiare il minutaggio. L'obiettivo è raggiungere almeno un'ora di autonomia per ottenere un posto al sole dell'undici titolare nell'anticipo di domani (ore 18) all'Olimpico-Grande Torino contro un Milan affamato di riscatto proprio come i granata. Elmas cerca un gol da tre punti identico a quello che segnò il 19 dicembre 2021 in casa del Milan, la squadra che ha affrontato più volte in carriera (11, come la Juventus)”.