Corriere Torino: “Elmas, prima d’autore: gioiello senza il premio”

L'edizione di Torino del Corriere della Sera dedica spazio al giocatore che nella gara di ieri ha fatto il proprio debutto in granata e già dal primo pallone toccato ha dimostrato a tutti le proprie qualità: Elmas. Nelle pagelle del quotidiano, il macedone è il migliore tra i granata, l'unico a prendere 7: "Ingresso in campo, tunnel e scavetto. Celebra la prima apparizione in granata con un gioiello di rara bellezza, mandando al bar prima Beukema e poi Skorupski. Sì, Vanoli aveva detto bene alla vigilia: Elmas può fare la differenza". Una sfida quindi convincente per l'ex Napoli, che è certamente da migliorare sul piano fisico, ma su quello della tecnica è un fuoriclasse.