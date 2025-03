Corriere Torino: “Esame importante per Coco”

L'edizione torinese del quotidiano Il Corriere della Sera si concentra, riguardo al match di questa sera, sulle motivazioni. L'Empoli è una squadra pericolosa (in semifinale di Coppa Italia) ma in campionato rischia la salvezza: avrà quindi la motivazione di fare punti a tutti i costi. Il Torino deve saper tenere testa a queste motivazioni, a maggior ragione "dopo il mezzo passo falso di Parma". Dall'altra parte sarà un esame anche per Coco, che sta vivendo un periodo non esattamente positivo e adesso deve ritrovare sicurezza. Il suo tecnico però non ha dubbi: la strada giusta, secondo Vanoli, è continuare in questa direzione. Ha piena fiducia nel proprio giocatore ed è convinto che sarà in grado di mostrare le proprie qualità.