Corriere Torino: “Fattore Filadelfia, duemila tifosi attorno al Toro”

"Per un Torino che ha bisogno di far pesare il fattore casa in campionato, ritrovare la simbiosi col pubblico è la migliore delle notizie - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna - Sono stati oltre 2000 gli aficionados granata che hanno approfittato dell’apertura dei cancelli del Filadelfia in un 25 aprile all’insegna di grande serenità e applausi per tutti". Grandi ovazioni per Juric, Schuurs e Buongiorno; applausi anche per Milinkovic-Savic e Radonjic. Ora bisognerà pensare all'Atalanta: "Il Torino culla ancora l’ambizione di accaparrarsi un posto in Europa e sa che le proprie possibilità passano dallo stadio di casa". I granata non vincono all'Olimpico dal 6 marzo, ci riproveranno contro l'Atalanta di Gasperini.