Corriere Torino: “Febbre alta per il match col Milan: verso il tutto esaurito”

La prima gara senza limiti di capienza al "Grande Torino" sarà quella contro il Milan. Come sottolinea il Corriere Torino, si va verso il record di affluenza stagionale, "attualmente fissato ai 15.363 spettatori di Torino-Inter del 13 marzo". Nel frattempo buone notizie per il Torino arrivano dall'infermeria: "Dennis Praet accelera e vede il ritorno in campo, superando le aspettative di molti. Il trequartista belga è già tornato a Torino per completare la riabilitazione: non è impossibile pensare che possa tornare a lavorare con il gruppo entro fine mese".