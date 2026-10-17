"È stato il Grande Torino a contribuire a creare il mito, ma per la mia famiglia il Filadelfia rappresenta un motivo di grandissimo orgoglio". Cento anni dopo Carlo Rivetti, presidente del Modena, torna a parlare del valore simbolico dello stadio. Ma perché il numero uno di una squadra diversa dal Torino parla in modo così personale del Filadelfia? Semplice, fu suo nonno Enrico Marone Cinzano a costruire la casa del Torino.

TURIN, ITALY - MARCH 16: General view of Torino FC Fans during the Torino FC Training Session at Stadio Filadelfia on March 16, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

L'attuale presidente del Modena ne parla con una intervista sulle colonne del Corriere Torino: "Fu mio nonno Enrico a costruire la casa del Toro. Viaggiava molto per lavoro e aveva visto anche il calcio inglese. Il Fila nacque come uno stadio di quel tipo. Una cosa che mi ha sempre divertito è pensare che allora fosse praticamente in mezzo alla campagna: il terreno venne acquistato lì anche perché costava poco. Oggi invece lo consideriamo quasi centro città. Il mio tifo per il Toro? Ero bambino. La sorella di mio nonno Enrico mi portò in tribuna al Comunale: quasi tutti gli uomini si alzarono in piedi e si tolsero il cappello per salutarla, perché era la sorella di un ex presidente. Io ero piccolissimo e dovetti farmi spiegare perché lo facessero. Rimasi colpito".