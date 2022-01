Corriere Torino: “Garanzia Lukic, il serbo sempre presente quest’anno”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

L'edizione torinese del Corriere della Sera stamattina propone un focus sul centrocampista del Toro Sasa Lukic. Il numero 10 è uno dei punti fermi del tecnico granata Ivan Juric, perché si tratta dell'unico giocatore di movimento che non ha saltato neanche una delle prime 19 partite di campionato. Lukic anche oggi contro la Fiorentina dovrà prendere per mano la squadra e trascinarla per iniziare al meglio il girone di ritorno. Grazie all'allenatore ex Verona quest'anno Lukic ha raggiunto la piena maturità, merito della posizione di interno di centrocampo che gli dà più punti di riferimento. Fin qui in stagione il numero 10 granata ha realizzato un gol e due assist e le sue prestazioni sempre più di qualità gli hanno consentito di diventare un punto fermo della Nazionale serba, con la quale ha conquistato l'accesso ai Mondiali, e anche del Torino di Juric.