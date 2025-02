Corriere Torino: “Gineitis, il colpo mancino: «Toro, realizzato un sogno»”

"Quando ero bambino non avrei mai immaginato di segnare al Milan». Gvidas Gineitis ha gli occhi che brillano per l’emozione di un gol molto pesante, il secondo del suo campionato - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - Il lituano aveva trovato il primo centro in granata a Firenze, permettendo al Toro di strappare un punto in rimonta in una gara giocata con l’uomo in meno per oltre un’ora. «Gine» si è ripetuto sabato sera contro il Milan, trovando un’altra rete dall’elevato peso specifico. E lo ha fatto con grande qualità, infilando l’angolino basso con un mancino chirurgico". E in conclusione: "Una serata così indimenticabile rappresenta un’importante iniezione di fiducia per un giovane che ora vuole continuare a crescere ed essere sempre più protagonista. La concorrenza in mezzo al campo è tanta e di livello, ma Gineitis ha dimostrato di potersi ritagliare il suo spazio e dare un contributo importante".