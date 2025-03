Corriere Torino: “Gineitis, riprende la Finlandia e si mette agli ordini di Vanoli”

"Conferma Gineitis, riscatto Coco. C’è chi rientrerà alla base granata con una certa stanchezza da volo intercontinentale È il caso di Maripan e Sanabria che, dopo i rispettivi impegni con Cile e Paraguay si rivedranno a Torino al Filadelfia solo venerdì, 72 ore prima del posticipo in casa della Lazio - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - E c’è chi rientrerà alla base con un bel pieno di fiducia. È il caso appunto di Gineitis e Coco, agli antipodi in granata. Il primo ha confermato i suoi notevoli progressi al poligono di tiro". E in conclusione: " Lunedì la perla con la sua Lituania, un autentico eurogol per il definitivo 2-2 con la Finlandia. Un missile terra-aria da almeno 25 metri da vedere e rivedere. Gineitis è esploso in questo 2025. E continua a scalare le gerarchie: dopo Ricci e Casadei la prima scelta a centrocampo è proprio il numero 66 granata, con buona pace di Tameze, Linetty e Ilic".