Corriere Torino: “Gineitis sfida Milinkovic: e il portiere prepara il rinnovo”

Stasera Serbia e Lituania si sfideranno per il primo match di qualificazione agli Europei 2024. Si tratterà di un "derby" granata, in quanto tra i convocati delle due nazionali figurano ben quattro giocatori del Torino, come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Belgrado si tinge di granata: stasera c’è Serbia-Lituania, sfida con quattro calciatori del Torino. Da una parte Milinkovic-Savic, Ilic e Radonjic (più l’ex capitano Lukic), dall’altra il giovane Gineitis. [...] Tra i granata, solo Milinkovic-Savic è sicuro di partire titolare. Il portiere vive probabilmente la sua miglior stagione di sempre e a breve dovrebbe raccogliere un altro frutto dei suoi miglioramenti, il rinnovo col Torino".