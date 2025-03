Corriere Torino: “Granata fin da ragazzo, Fioratti promosso a tecnico Primavera”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi analizza i recenti cambi di panchine che ci sono stati nel settore giovanile del Toro. Dopo la scelta di esonerare l'allenatore della Primavera, Felice Tufano, sono stati infatti promossi Christian Fioratti dall'U18 alla Primavera e poi di conseguenza Michele Vegliato dall'U16 all'U18 che inizierà oggi la Viareggio Cup. Fioratti è un allenatore che conosce molto bene il mondo granata e ne è stato un tifoso fin dai tempi in cui era ragazzo. Era tornato in società nel 2012 dove ha sempre svolto diversi ruoli nel settore giovanile: vanta infatti anche un'esperienza lunga 3 anni da tecnico in seconda proprio della Primavera, prima come vice di Coppitelli e poi di Scurto, quindi conosce già bene la categoria.