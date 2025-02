Corriere Torino: “Grinta Biraghi, il mancino è già un granata”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Fin da subito Biraghi si è calato nella realtà granata. L'esterno - arrivato in questa sessione di mercato invernale dalla Fiorentina - è stato subito schierato a gara in corso da Vanoli nel match con il Genoa dove ha dimostrato il suo carisma: "Con grande temperamento, Biraghi ha preso le difese di Ricci e affrontato a muso duro Messias, con tanto di mani in faccia da parte di entrambi. Un segnale di quanto l’ex capitano della Fiorentina abbia voglia di fare bene e prendersi la scena, mandando anche un segnale ad una piazza che ha sempre apprezzato e idolatrato giocatori con un simile spirito" si legge sul quotidiano.