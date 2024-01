Corriere Torino: “Gruppo compatto, Buongiorno il caposaldo”

L'edizione odierna del Corriere Torino analizza la compattezza del gruppo granata nell'edizione odierna. Il caposaldo è Buongiorno, blindato da Cairo, come spiega il quotidiano: "Al momento è insostituibile per le capacità in marcatura sia nell’accorciare in avanti che nel difendere la profondità. Lui è il caposaldo di un sistema difensivo che valorizza ogni interprete che ci gioca". Il gruppo resta compatto per la seconda metà di stagioni, con eventuali aggiustamenti. Spiega il Corriere Torino: "David Zima potrebbe essere ceduto in prestito per proseguire una crescita che sembrava promettente salvo poi essere complicata da alcuni problemi fisici che ne hanno compromesso l’utilizzo. Se il difensore ceco dovesse salutare, il club granata potrebbe pensare a Matteo Lovato della Salernitana per sostituirlo".