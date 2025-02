Corriere Torino: “I quattro volti nuovi del Toro subito a lavoro con Vanoli”

L'edizione torinese del Corriere della Sera fa il punto sul mercato del Toro ora che la finestra invernale di mercato si è conclusa. Sono quattro gli innesti che la dirigenza granata ha messo a disposizione del suo allenatore Paolo Vanoli: si tratta di due giocatori che conoscono già bene il campionato di Serie A come Eljif Elmas e Cristiano Biraghi oltre al giovane Cesare Casadei e alla scommessa prelevata dalla Francia, Amine Salama. Nella giornata di ieri - martedì 4 febbraio - si sono allenati tutti e quattro agli ordini di miste Vanoli al Filadelfia e così il tecnico del Torino ha potuto iniziare a conoscerli bene e a studiare come inserirli in gruppo. Non sono dei volti del tutto nuovi per l'allenatore granata quelli di Biraghi e Casadei visto che ha già lavorato con loro all'Inter quando Vanoli era un collaboratore di Antonio Conte.