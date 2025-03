Corriere Torino: “Il balzo del Toro”

C'è la firma di Elmas e Casadei nel 2-0 firmato dal Torino in trasferta a Monza. "I nuovi acquisti hanno messo la firma sul tabellino, l’atteggiamento della squadra ha permesso di portare a casa una partita in cui il Toro aveva tutto da perdere" si legge tra le pagine del quotidiano. Nel post partita ha parlato poi Vanoli: "Era una gara ricca di insidie, in settimana abbiamo lavorato sull’approccio. Iragazzi sono scesi in campo con la giusta voglia di vincere ed è la cosa che mi rende più orgoglioso. Se vogliamo fare un salto in avanti, tutto passa dalla mentalità. Adesso non dobbiamo guardare la classifica ma i nostri miglioramenti: ci siamo detti che saranno tutte finali".