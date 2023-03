Corriere Torino: “Il dottor Buongiorno insegue il master all’ateneo di Coverciano”

"Un mese dopo la laurea, per Alessandro Buongiorno è già tempo di master all’ateneo di Coverciano" scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna, ricordando la convocazione del difensore granata in Nazionale per le due gare di qualificazione a Euro 2024. Da tempo un canterano granata non andava in Nazionanle maggiore. "Uno degli ultimi fu Angelo Ogbonna, che nel 2009 rifiutò la convocazione della Nigeria – il paese dei suoi genitori – aspettando quella chiamata dell’Italia arrivata nello stesso anno per le qualificazioni a Euro 2011 - ricorda il quotidiano, che poi conclude - Prima ancora bisogna riavvolgere il nastro agli anni a cavallo tra gli Ottanta e i Novanta. Erano i tempi dei ragazzi del Filadelfia, tra questi Gigi Lentini e capitan Roberto Cravero".