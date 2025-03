Corriere Torino: “Il popolo del Toro”

Il Torino schiaccia il tasto pausa per la sosta nazionali? Nessun problema, l'Olimpico apre le porte per permettere al tifo granata di assistere all'allenamento congiunto tra Torino e Asti. Ne sa qualcosa Rossana, 65 anni e grande tifosa dei granata, presente ieri allo stadio. "«Il Toro è una parte molto importante della mia vita, se a 65 anni chiedo un permesso dal lavoro per seguire una sgambata infrasettimanale contro l’Asti», sorride Rosanna, una dei quasi mille cuori granata che ieri hanno seguito la partitella all’Olimpico. Una tifosa doc, uno dei volti più noti della Maratona. Rosanna sa quasi tutto e conosce quasi tutti".