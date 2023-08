Corriere Torino: “Il prato dell’Olimpico è rimesso a nuovo, come il Bernabeu”

L'edizione torinese del Corriere della Sera nella sua edizione odierna propone un interessante approfondimento sulle condizioni del manto erboso dello stadio Olimpico Grande Torino. Questa sera infatti tornerà il grande calcio in questo impianto nel quale durante questa estate si sono svolti diversi concerti come quelli di Tiziano Ferro e dei Pinguini Tattici Nucleari. Dato l'afflusso di migliaia di persone è stato quindi necessaria procedere con una rizollatura del manto erboso. Ad occuparsi di questa procedura è stata l'azienda svizzera FlexGrass che ha utilizzato un ibrido "Horizon" con zolle chiamate "lay and play". Si tratta di un tipo di prato che si vede anche in stadi come il Santiago Bernabeu di Madrid (casa del Real di Ancelotti) e il Louis II di Montecarlo (dove gioca il Monaco).