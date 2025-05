Corriere Torino: “Il Torino gioca per la storia”

Contro il Lecce al Via del Mare sarà l'ultima gara stagionale in trasferta. Da una parte c'è un Lecce affamato di salvezza, dall'altra c'è un Torino che non ha più nulla da chiedere alla propria annata. Quel campo è stato teatro di eventi anche tristi per la storia del Torino. Vanoli lo sa, ma vuole giocare per il futuro: "Vanoli conosce bene il passato, ma è ovviamente focalizzato sul presente e anche sul futuro prossimo. Vuole un Toro che cresca a immagine e somiglianza del Bologna, che ha preso la residenza in Europa ed è reduce da uno strepitoso successo in Coppa Italia. Anche i rossoblù possono in qualche modo inoculare nuovi stimoli nelle vene granata. «Ci sono società che hanno l’opportunità di crescere grazie alla disponibilità economica, come il Como—prosegue l’allenatore di Varese —. E ci sono altre società che possono crescere attraverso le idee, come il Bologna e l’Atalanta. Ecco, noi dobbiamo lavorare sulle idee, l’obiettivo è proprio questo»".