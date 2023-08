Corriere Torino: “Il Torino non piega il Cagliari”

L'edizione di oggi del giornale parla dell'esordio stagionale dei granata contro il Cagliari, terminato a reti inviolate. Entrambi gli allenatori hanno preparato con attenzione la gara ed infatti nessuna delle due formazioni riesce a prevalere sull'altra. Ecco le parole del quotidiano: "Ranieri è uno scacchista raffinato, Juric risponde adeguatamente. Un mezzo miracolo a testa dei due portieri, poi poco altro, la gara resta praticamente sempre bloccata e un terribile caldo non permette ritmi brillanti. Finisce quindi 0-0 fra Toro e Cagliari: risultato tutto sommato giusto. Sir Claudio se la gioca a specchio: uno contro uno dietro e in mezzo al campo, sfruttando la maggiore fisicità dei suoi e trovando in Dossena (esordio in A) uno spietato controllore di Sanabria prima e Pellegri poi."