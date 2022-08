Corriere Torino: “Il Toro ora punta forte sulla fascia sinistra per sfondare”

L'edizione torinese del Corriere della Sera questa mattina propone un focus sulla fascia sinistra del Toro. Sull'out mancino i calciatori granata stanno dimostrando di riuscire a sfondare le difese avversarie con facilità in queste prime uscite stagionali. Uno dei migliori è senza dubbio Nemanja Radonjic che strappa applausi e contro il Palermo è stato uno dei migliori. Ora Juric si aspetta che si ripeta anche sabato per la prima di campionato contro il Monza. Non solo il serbo ex Marsiglia, sulla fascia sinistra sono in un bel momento di forma anche Ricardo Rodriguez che è ormai uno dei leader dello spogliatoio e guida bene la difesa nel suo consolidato ruolo di braccetto sinistro. Davanti allo svizzero poi dovrebbe esserci Mergim Vojvoda che l'anno scorso ha disputato una grande stagione ma a causa di una lesione muscolare al retto femorale sarà ancora out col Monza. Al suo posto ci sarà Ola Aina che nonostante alcuni alti e bassi è sembrato in buona condizione contro il Palermo. Ora Juric si aspetta questa fluidità di gioco anche dalla fascia destra dove sono chiamati a crescere Singo e Lazaro.