Corriere Torino: “Il Torino vola in Francia”

L'edizione odierna del Corriere scrive del ritiro in Francia dei granata, ad un passo dall'inizio della stagione: "Il Torino vola in Francia: domani l'amichevole con il Lione (ore 20). Per il Torino al via la tournée in Francia. La squadra arriva oggi a Lione: la base sarà lo stadio Pierre-Rajon. Oggi un allenamento, domani alle 20 andrà in scena l'amichevole (diretta Dazn)"