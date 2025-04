Corriere Torino: “Il Toro cambia e riparte”

Il Torino pareggia 1-1 all'Olimpico contro la Lazio di Baroni: decisivo il gol di Gineitis entrato a gara in corso. "Gvidas Gineitis è sempre più l’uomo dei gol decisivi. Il lituano si è sbloccato in maglia granata nel 2025, ma da quel momento ha iniziato a mettere in fila reti sempre più importanti. Pagano le scelte di Vanoli, che ha risposto allo svantaggio firmato Marusic con tre cambi (Gineitis, Karamoh e Sanabria) e il passaggio ad un 4-2-4 a trazione anteriore. E proprio due subentranti hanno messo lo zampino nel gol del pareggio: Karamoh ha liberato Biraghi al cross, Gineitis ha battuto Provedel per il definitivo 1-1" si legge tra le pagine del quotidiano.