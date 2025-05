Corriere Torino: “Il Toro che verrà”

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra le varie notizie trattate ha posto il focus sul futuro del Torino. A seguire le parole del quotidiano: "Qualcuno potrebbe giocare titolare, domani sera (ore 20.45) a Lecce. Qualcun altro dovrebbe entrare in corso d’opera. Ma più della stretta attualità, alla meglio gioventù del Toro interessa il futuro prossimo. Quello che i vari Dembélé, Perciun e Cacciamani stanno prenotando, come prima di loro avevano fatto Gineitis e Njie. A proposito, quest’ultimo è tornato a lavorare in gruppo tre mesi dopo la frattura del malleolo tibiale".