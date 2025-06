Corriere Torino: “Il Toro di Baroni scatta contro le grandi e chiude con il derby”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi analizza il calendario che il Toro dovrà affrontare nella prossima stagione di Serie A. La particolarità di quest'anno sarà che i granata del nuovo allenatore Marco Baroni dovranno giocare il derby in casa contro la Juventus nella 38^ ed ultima giornata di campionato (qui l'elenco completo delle partite). Come analizza il quotidiano, sarà però in salita l'avvio di stagione del Torino perché sarà costretto ad affrontare solo delle big nei primi quattro turni di Serie A, in ordine ci saranno infatti: la trasferta contro l'Inter, la gara in casa con la Fiorentina, la trasferta a Roma e infine la partita interna con l'Atalanta. Il derby di andata sul campo della Juventus si giocherà invece nell'11^ giornata.