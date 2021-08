Corriere Torino: “Il Toro di Juric allo specchio”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

Torino-Atalanta è anche un confronto tra il maestro Gasperini e l'allievo Ivan Juric. Nell'edizione odierna del Corriere Torino, spazio alle parole del tecnico granata prima della sfida con la Dea, che lui assisterà dalla tribuna perché squalificato. Al momento il Toro è un cantiere aperto, ma Juric sa che tipo di gioco vuole proporre. Per il match contro i bergamaschi recupera Belotti, mentre rimangono ai box Zaza, Ansaldi e Millico. Nel frattempo si definiscono alcuni tasselli sul mercato: con la cessione di Lyanco, il Toro può riordinare le idee e cercare di arrivare a Becao per la difesa e a Messias per la trequarti. Come riporta il quotidiano, tra domenica e lunedì dovrebbe poi arrivare a Torino Pobega.