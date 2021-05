Corriere Torino: “Il Toro è ottimista”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

La squadra granata è dentro il suo miniciclo terribile di 5 partite in 14 giorni. Stasera c’è la seconda, il Milan di Pioli che è alla ricerca di punti per la corsa alla Champions: "Il Milan ha qualità, è in forma e attacca in un modo che non è facile interpretare. Fa un calcio rapido, con valori tecnici importanti e terzini che spingono. Abbiamo sempre pensato che ogni partita conta, soprattutto quella che devi giocare. Ora sappiamo che ne mancano 4 con un tot di punti in palio: non so cosa faranno gli altri, ma anche se so che il loro risultato sarà importante continuo e continuiamo a pensare che lo è di più quel che faremo noi per arrivare all’obiettivo che desideriamo". Nicola e il suo Torino sono pronti.