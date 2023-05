Corriere Torino: “Il Toro è sbalordito, Juric accusa senza tentennare”

"Sono due gli episodi che fanno montare la rabbia del Toro nel finale della gara contro il Monza - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna, analizzando il match - Il primo è il contatto Marlon Karamoh: l’arbitro Zufferli, alla sua terza partita in Serie A (la seconda con i biancorossi), lascia correre. Come nell’occasione successiva, quando sorvola sull’evidente trattenuta di Rovella ai danni di Ricci. In sala Var, Abbatista e Abisso non ritengono sia il caso di consigliare al loro giovane collega l’on fieldreview". Juric e Ricci nel postpartita hanno affermato chiaramente che il rigore era netto. Conclude il quotidiano: "Evidentemente per il designatore Rocchi quello dell’Olimpico «Grande Torino» era un match tra club senza più nulla da chiedere al campionato. Non è così, tutti sanno che l’ottavo posto potrebbe portare a qualcosa di importante, e ci sono sei squadre in lotta che non vogliono passare un’estate di rimpianti".