Corriere Torino: “Il Toro perde Schuurs contro il Monza”

rimediata durante la gara in casa della Samp e starà fuori per circa 10/15 giorni. "Lo scontro contro i brianzoli, che sono a pari punti con i granata, avrà un peso specifico fondamentale in ottica ottavo posto, piazzamento che a fine stagione potrebbe anche portare in Conference League" scrive il quotidiano. Al posto dell'olandese in mezzo alla difesa dovrebbe essere impiegato Buongiorno, con Djidji che dovrebbe essere schierato a destra, mentre il ruolo di braccetto di sinistra dovrebbe essere occupato da Rodriguez.