Corriere Torino: “Il Toro presenta gli acquisti del 2001 Ricci, Pellegri e Seck”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera, questa mattina riporta le principali dichiarazioni di Pellegri, Seck e Ricci che sono stati presentati ieri dal Torino con una conferenza stampa. Si tratta di tre calciatori tutti nati nel 2001 e che sono arrivati al Toro con grande motivazione e sicuri di poter crescere in questo ambiente grazie anche alla guida di un tecnico bravo con i giovani come Ivan Juric. La parola che viene ripetuta maggiormente da tutti e tre i ragazzi è "lavoro" perché ciò che si aspettano è di crescere e migliorare grazie agli allenamenti con l'allenatore ex Verona. Infine vengono riportate anche le parole del dt granata Davide Vagnati, anch'egli presente alla conferenza, che afferma che il ricambio generazionale è in atto e che la società vuole progettare il futuro grazie al lavoro del mister.