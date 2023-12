Corriere Torino: “Il Toro riparte da Vanja”

Manca sempre meno alla sfida tra Torino e Atalanta in programma lunedì sera tra le mura granata alle ore 20.45. Tra i pali dal primo minuti si dovrebbe rivedere Vanja, dopo la panchina di Bologna: "Il portiere serbo dovrebbe riprendersi i pali granata lunedì sera contro la squadra di Gasperini, in una sfida che il Torino vivrà con tanta voglia di rivalsa dopo il ko in Emilia. Il cambio in Emilia sembra essere stato momentaneo, a prescindere dal fatto che poi Gemello abbia macchiato la sua prova con un errore" scrive il quotidiano. Il quotidiano inoltre riporta le parole del presidente Urbano Cairo che a Radio Sportiva ha detto: "Non stiamo assolutamente cercando un portiere per gennaio. Confidiamo moltissimo in Milinkovic-Savic. E Gemello, errore a parte, è un ragazzo giovane con un buonissimo potenziale. E abbiamo fiducia anche nelle qualità di Popa".