Corriere Torino: “Il Toro si prende tutto”

"Bis della Primavera del Toro al trofeo «Mamma e Papà Cairo»" - esordisce così il Corriere Torino nell'edizione odierna - "dopo aver travolto il Milan (5-1) in semifinale, i granata stendono infatti anche la Juve (2-0), in una sfida sofferta solo all’inizio, e poi pilotata con forza e autortà". E in conclusione: "La finale conferma come il torneo, arrivato alla decima edizione, abbia portato nel cuore del Monferrato il meglio del calcio giovanile: da eccellenza a eccellenza".