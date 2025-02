Corriere Torino: “Il tremendismo di mister Vanoli dietro l’impresa con il Milan”

La vittoria del Torino contro il Milan è arrivata grazie alle parate di Vanja e il gol decisivo di Gineitis, ma non solo: c'è anche lo zampino di Paolo Vanoli. "Vanoli ha saputo mettersi in discussione, rinunciando al dogma del 3-5-2 di contiana ispirazione per cucire addosso alla squadra l’attuale 4-2-3-1. Un abito tattico che, dopo i recenti innesti delle new entry Casadei ed Elmas, potrebbe cambiare nuovamente.