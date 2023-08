Corriere Torino: “Ilic, non solo tiri mancini Il “bambino” di Juric è pronto”

Il quotidiano ha parlato della celebre prestazione del centrocampista ex-Hellas Verona, Ivan Ilic. Una sua conclusione chirurgica da fuori area ha trascinato i granata in vantaggio nel match di Lunedì contro la Feralpisalò. Oltre al gol, il giocatore è stato protagonista di una prestazione da leader a centrocampo, tra ottimi passaggi, palloni recuperati e grande visione di gioco. A seguire le parole del quotidiano: "Il bambino, come lo chiamava Ivan Juric ai tempi del Verona, sta diventando grande. Ed è pronto a prendersi il Toro sulle spalle. Proprio come ha fatto lunedì sera, al «Grande Torino», quando l’altro Ivan granata, ovvero Ilic, ha steso la Feralpisalò e consegnato il pass per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Frosinone. La porta lombarda sembrava brava stregata. E il portiere Pizzignacco pareva una sorta di Harry Potter con i guantoni, in vena di magie e magie e magie. Fino all’incantesimo di Ilic all’85’, a 5 minuti più recupero dai supplementari, quando ha ricevuto palla da Vojvoda e ha esploso un terra-aria all’incrocio dei pali."