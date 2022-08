Corriere Torino: “Izzo, Djidji e Rodriguez probabili titolari con il Palermo”

Tanti problemi in difesa per i granata che sono tornati ad allenarsi al Filadelfia, diversi giocatori in rientro e numeri contati per il match di Coppa Italia contro il Palermo di sabato sera: "Per Armando Izzo niente lesione, il fastidio di Nizza è solo un affaticamento all’adduttore. Cercherà di recuperare, così come Alessandro Buongiorno, fermo da una decina di giorni per un forte sovraccarico al muscolo otturatore sinistro. [...] Non dovrebbero esserci problemi per Koffi Djidji, a sua volta vittima di un fastidio muscolare che aveva suggerito di tenerlo a riposo a Nizza. Forfait sicuro per David Zima, out per una sublussazione acromion claveare, e per l’esterno Mergim Vojvoda (lesione muscolare di primo grado al retto femorale sinistro). In vista di sabato sera, si può ipotizzare una retroguardia composta da Izzo a destra, Buongiorno o Djidji al centro e Rodriguez a sinistra. Altrimenti si candida Adopo, mediano adattato". Si ritorna anche a parlare del mercato, aggiornando sulle situazioni di Miranchuk (situazione al momento bloccata) e Ilkhan (trattativa che potrebbe sbloccarsi a breve sulla base di 4,5 milioni di euro con una percentuale sulla futura rivendita). Infine focus su alcune giovani promesse presenti al Memorial Mamma e Papà Cairo.