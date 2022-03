Corriere Torino: “Izzo puo’ ricandidarsi anche contro la Salernitana”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Come scrive il Corriere Torino, per Armando Izzo la Salernitana è un'ulteriore possibilità di riproporsi come titolare per la difesa: con Djidji infortunato e costretto ad uno stop di almeno una ventina di giorni, le cose per il napoletano si fanno un po' più semplici. Le alternative di Ivan Juric sono Izzo o Zima, ed entrambi hanno buoni propositi per candidarsi da titolari: "L'infortunio di Djidji ripropone Armando da titolare a destra della difesa granata", considerando anche ciò che il 5 granata ha raggiunto con la maglia del Toro, compresa la nazionale, e che ora è determinato a riprendersi.