Corriere Torino: “Juric carica l’ambiente: ‘Stiamo costruendo qualcosa di bello'”

Nonostante il momento negativo che sta vivendo il suo Torino, Ivan Juric è fiducioso, in quanto crede che si stia costruendo qualcosa di bello. Per questo, la "zona grigia" in cui è piombata la sua squadra non lo spaventa. Queste le parole del Corriere di Torino a tal proposito: "Il test di oggi contro l’Empoli (ore 12.30) è importante, per la classifica e soprattutto per il morale di una truppa reduce da 3 ko consecutivi. «Non è un crocevia fondamentale, il campionato è cominciato da poco – dice Juric –. Ma bisogna fare punti, questo è sicuro. E dobbiamo trovare il modo di far prendere alla stagione una direzione positiva. Oggi siamo ancora in una zona grigia, nel senso che non siamo ancora né una cosa né un’altra. Ma questo è anche il momento più bello per un allenatore, perché sento un certo brio, inizio a percepire che si sta costruendo qualcosa di bello»".